Копенгаген, 20 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В начале мая правительство Дании рекомендовало своим парламентариям одобрить приобретение 27 унифицированных ударных истребителей F-35, производимых американской компанией Lockheed Martin, которые должны будут заменить существующий флот из 30 истребителей F-16. Свое решение правительство страны оправдывает большим числом безосновательных утверждений, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

rgunotizie.it Истребитель F-35

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К такому заключению автор приходит на основании официальной рекомендации правительства Копенгагена, составленной десятью «высокопоставленными экспертами», которые сравнили F-35 и F/A-18E/F «Супер Хорнет» компании Boeing и «Тайфун» концерна Eurofighter, заключив, что лучшим из них является F-35. Однако очевидно, что эксперты уделили больше вниманием политическим и производственным факторам, чем военным. В частности, эксперты указывают, приобретение истребителя поспособствует «трансатлантическому сотрудничеству», а также «связям между рядом партнеров в ЕС». Иными словами, все покупают, и Дания должна.

Эксперты, оценивающие возможность приобретения F-35, отмечают, что он будет дешевле, чем «Супер Хорнет» и «Тайфун». К такому выводу авторы доклада приходят с учетом стоимости эксплуатации в одном аспекте, как указывает автор, а именно в сроке службы корпуса самолета. Так, корпус F-35 рассчитан на 8 тыс. летных часов, тогда как у конкурентов F-35 он составляет 6 тыс. часов. Однако данный аспект не играет большой роли.

Начнем с того, что «Супер Хорнет» является, прежде всего, истребителем авианосного базирования. Из-за сложных условий взлета и посадки ему предписан меньший срок службы. Тем не менее у Дании нет авианосцев, а свои истребители она запускает с длинных бетонированных взлетно-посадочных полос, что приводит к меньшей нагрузке на самолет. Поэтому «Супер Хорнет» на вооружении Дании сможет прослужить гораздо больше 6 тыс. часов. Нельзя забывать, что Boeing и ВВС США, где этот истребитель и используется, предпринимают попытки увеличить срок его службы.

Еще одной причиной, почему, по мнению датских экспертов, следует выбрать F-35, является то, что «Супер Хорнет» является машиной с двумя пилотами, что означает необходимость в большем числе часов подготовки летчиков, чем для «Тайфун» и F-35. Но тут они забывают, что «Супер Хорнет» существует в двух вариантах. Модель F/A-18E является одноместным самолетом.

В ВВС Дании думают также, что им удастся обойтись всего $300 млн на один F-35 в течение всего его срока службы, тогда как, по подсчетам самого Пентагона, использование каждой такой машины будет стоить до $460 млн.

Авторы доклада утверждают, что унифицированный ударный истребитель обладает лучшим вооружением. По их словам, истребитель может нести до шести ракет «воздух — воздух», что действительно так, если учесть, что они будут крепиться снаружи самолета. Однако чтобы добиться скрытности, истребитель должен нести свое оружие внутри, где может разместиться всего две ракеты «воздух — воздух». А скрытность для датских ВВС — приоритет.

Очевидно, что не боевые показатели повлияли на выбор датских экспертов, и именно благодаря политическому и промышленному сотрудничеству F-35 получил преимущество. Так, по договору о приобретении Дании должны быть переданы технологии, позволяющие «поддерживать самолет на нужном уровне в техническом и военном плане на протяжении всего его срока службы». Таким образом, эксперты надеются, что датская промышленность выиграет от покупки F-35 больше, чем от приобретения других истребителей.

Но что важнее, отмечает автор, покупка F-35 сделает приятно США, поскольку «унифицированный ударный истребитель является результатом крупнейшей программы сотрудничества военных США», благодаря которому может быть достигнуто «постоянное и долгосрочное сотрудничество» с США.