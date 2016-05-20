Москва, 20 мая, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Российская валюта все же начала свое давно прогнозируемое падение, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Да, год назад развороту тенденции по рублю способствовало снижение нефти после кратковременного роста с января по май, а также действия Банка России, направленные на пополнение золотовалютных резервов.

Рубль к доллару

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«Напомним, что с 13 мая по 28 июля 2015 года ЦБ активно пополнял свои золотовалютные резервы, приобретя 10,2 млрд долл., что совпало с соответствующим ростом пары доллар/рубль почти на 25% за тот же период. Получается, регулятор зашел на рынок спустя неделю после того, как нефть прекратила рост», — сказала Афанасьева.

«Таким образом, он убил двух зайцев: пополнил истощенные золотовалютные резервы, а также ограничил сокращение бюджетных поступлений, резко надавив на курс национальной валюты», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля начал падать. На 20 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США подорожал на 1,1469 рубля и составил 66,2110 рубля. Евро вырос на 96,78 копейки до 74,2755 рубля.