Магаданская область, 20 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. На Колыме начала работать паромная переправа через реку Яна, находящаяся на 98-м км автотрассы Магадан — Балаганное — Талон, сообщает Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области.

Паром

Навигация для судов паромной переправы открывается 20 мая 2016 года, утвержден режим работы переправы на период с 20 по 31 мая. Согласно расписанию, с 20 по 25 мая паромы будут отправляться в утренние и вечерние часы, с 26 по 31 мая — в утренние часы либо в середине дня.

«В целях безопасности, в связи с ледовой обстановкой в Янской лагуне, перевозка всех видов транспорта крупнотоннажного и негабаритного груза в период с 20 мая по 31 мая 2016 года будет осуществляться только в светлое время суток», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что режим работы переправы может быть изменен в зависимости от ледовой обстановки и погодных условий.

Данная переправа — единственная на реке Яна в регионе. Она связывает с остальной частью области села Балаганное, Талон и Тауйск. Зимой перевозка грузов здесь осуществляется по льду.