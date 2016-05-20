Москва, 20 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Котировки нефтяных фьючерсов пошли в рост после снижения накануне на ожиданиях рынка данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

neftegazmontazh.com Нефтяные вышки

По состоянию на 08:24 мск баррель Brent подорожал на 0,609% до $49,23. Марка WTI к этому времени прибавила 0,104% и составила $48,14 за баррель.

В пятницу, 20 мая, компания Baker Hughes опубликует недельные данные о динамике количества буровых установок в США. Неделей ранее количество установок сократилось на 2,17% (с 415 до 406).