Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Хоккейный матч ¼ финала чемпионата мира завершился победой сборной Канады над командой Швеции со счетом 6:0, сообщает «Р-Спорт».

Сборная Канады

Встреча проходила в санкт-петербургском спорткомплексе «Юбилейный». Канадские хоккеисты забросили шесть безответных шайб в ворота шведов. Отличились Марк Шайфли, Мэтт Дамба, Брэд Маршан, Макс Доми, Марк Стоун и Дерек Брассар.

Защитник канадской сборной Мэтт Дамба сообщил журналистам, что его команда во втором периоде просто сломала соперника.

Теперь сборная Канады проходит в полуфинал чемпионата и 21 мая встретится со сборной США в московском «ВТБ Ледовом дворце» в 20:15 мск.