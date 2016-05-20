Мехико, 20 мая, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Мексике власти намерены уволить 3,11 тыс. учителей, участвовавших в забастовке Национальной координирующей организации работников сферы образования (CNTE) в трех штатах страны, сообщает РСН.

milenio.com Учитель с плакатом: «Образование умирает»

Они смогут сохранить работу, только если немедленно прекратят забастовку и вернутся на свои рабочие места в школы штатов Оахака, Герреро и Мичоакан. Если этого не произойдет, решение властей страны вступит в силу.

Наибольшее количество человек может быть уволено в штате Мичоакан — 1,6 тыс. человек. Забастовки начались из-за профессиональной аттестации, которую впервые провело Министерство образования. Ее не прошли 3,3 тыс. учителей.