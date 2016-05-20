Волгоград, 20 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Волгограде на проезде Дорожников автомобили были вынуждены буквально ехать над пропастью. Вчерашний ливень превратил дороги в реки, а в Дзержинском района из-за продолжительных осадков начал проваливаться асфальт.

facebook.com Ливень размывает дороги в Волгограде

Видеозапись дорожного безобразия с хештэтгом «завидуймолча» на своей странице в Facebook выложил гражданский активист Алексей Ульянов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. По словам борца с плохими дорогами, на этом месте велись какие-то работы, уже разрытая здесь небольшая яма от потока дождевой воды разрасталась на глазах, грунт осыпался, а яма, превратившаяся в воронку диаметром почти шесть метров, быстро наполнялась водой.

Дождь оголял все новые слои грунта, в результате яма вплотную подобралась к проезжей части, автолюбители ехали прямо в непосредственной близости от опасного места, рискуя угодить в воронку.

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Напомним, непогода за последние две недели уже несколько раз обрушивалась на регион. Накануне региональное МЧС распространило штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали вечером 19 мая очень сильные дожди, сильные ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 23−28м/с, а также в отдельных районах с градом.