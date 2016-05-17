Москва, 20 мая, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Государственный компенсационный фонд для достройки проблемных строительных объектов на территории России, вероятнее всего, будет создан до конца 2016 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по жилищной политике Госдумы Елена Николаева, пишет газета «Коммерсантъ».

Жилищное строительство

Николаева пояснила, что вопрос создания фонда будет решаться оперативно. «Если проект поправок в такой редакции будет одобрен, то фонд может быть создан в этом году»,— сказала она.

По словам заместителя председателя комитета по жилищной политике, в поправки к закону о дольщиках, которые должны быть одобрены во время второго чтения в Госдуме, уже включён соответствующий пункт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности предложил рассмотреть возможность создания государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве, который бы занялся решением проблем обманутых дольщиков.