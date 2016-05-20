Москва, 20 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Употребление алкоголя в России существенно снизилось за последние пять лет. В среднем житель России выпивает 12,8 литров спирта в год. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передаёт РСН.

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Брюн уточнил, что за пять лет назад потребление спирта в год составляло 18 литров, и за это время снизилось практически на треть. Представитель Минздрава считает, что это связано с экономическим кризисом, а также с госрегулированием алкогольного рынка в России.

По словам чиновника, жители России вынуждены сокращать употребление спиртных напитков из-за низкого достатка. Между тем, при ещё большем падении доходов употребление алкоголя вновь возрастёт.

Брюн отметил, что за последние три года снизилось количество алкогольных отравлений, которые, как правило, происходят после праздников. Обычно в эти периоды фиксируется повышение отравлений, и за три года оно сократилось с пятнадцати до пяти процентов.