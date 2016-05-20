Вашингтон, 20 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Основатель известной американской рэп-группы Beastie Boys Джон Берри умер 19 мая в США, сообщает сайт журнала Rolling Stone.

Beastie Boys

Отец музыканта подтвердил известие о его смерти. Джон Берри серьезно болел, в последнее время его состояние резко осложнилось.

Рэп-группа Beastie Boys сформировалась в Нью-Йорке в 1979 году. Группа являлась одной из самых известных в мире, записала восемь альбомов и удостоилась трех премий «Грэмми». Beastie Boys включили в Зал славы рок-н-ролла в 2012 году.