Пекин, 20 мая, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Выступая на Всемирной конференции развитию туризма в Пекине, глава Национальной администрации туризма КНР Ли Цзинцзао рассказал о проделанной работе ведомства, а также представил перспективы развития туризма в Китае.

loffit.abc.es Китайские туристы

«Наши специалисты прогнозируют быстрый рост интереса граждан КНР к путешествиям за пределами Китая. К 2020 г. в заграничные туры отправятся до 600 млн. жителей Китая, при этом около 150 млн. соотечественников посетят страны-участницы проекта Нового шелкового пути», — заявил Ли Цзинцзао.

Чиновник отметил, что с 2012 г. Китай стал крупнейшим источником выездного туризма — китайские путешественники тратят за рубежом более 13% от общемирового дохода от туризма, пишет «Синьхуа».

В 2015 г. было приобретено около 4,1 млрд туров по туристическим маршрутам в КНР. Индустрия туризма составила 10,8% от ВВП страны. К 2020 г. инвестиции КНР в туристическую индустрию вырастут в 3 раза и составят 3 трлн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр КНР Ли Кэцян сообщил, что власти страны планируют побороть бедность в отдельных регионах Китая с помощью развития новых туристических маршрутов.