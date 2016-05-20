Южно-Сахалинск, 20 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Следственные органы Южно-Сахалинска проводят проверку по факту смерти 17-летней девушки. Старшеклассница была доставлена в медицинское учреждение прямо из школы, однако спасти ее врачи не смогли, сообщает 20 мая следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

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Утром 20 мая ученице школы №23 стало плохо во время занятий, в ГБУЗ «Городская больница им. Ф.С. Анкудинова» ее привезли в состоянии клинической смерти, позже медики констатировали биологическую смерть девушки.

Прибывшие в школу следователи установили, что ученица 11 класса страдала заболеванием сердца — кардиомеопатией, и с возраста 4 лет состояла на учете кардиолога.

«С целью установления причины смерти девочки тело направлено на медицинскую экспертизу, опрошен врач-реаниматолог, истребованы медицинские документы», — поясняют следователи. Обстоятельства происшествия уточняются.

ЧП произошло перед началом уроков, в 7:55. Школьница, которая находилась в коридоре на втором этаже здания, упала, уточняет АСТВ. Ученики позвали на помощь педагогов, школьного фельдшера и дежурного администратора, позвонили в «скорую».

Фельдшер стала оказывать девочке первую помощь, та была без сознания, на действия не реагировала. В 8:12 на место прибыли врачи «скорой помощи», доставившие ученицу в реанимацию больницы неподалеку от школы. Известно, что школьница имела инвалидность.