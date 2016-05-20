Москва, 20 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер не исключил возможность отправки в Донбасс вооруженной полицейской миссии для обеспечения «безопасных условий» для проведения выборов, сообщает Associated Press.

osce.org Миссия ОБСЕ в Донбассе

По его словам, это была бы полицейская операция для поддержки закона и порядка в этом районе во время выборов, чтобы они могли состояться. Кроме того, ОБСЕ готова работать с местными правоохранительными органами в регионах Донецка и Луганска, чтобы обеспечить работу наблюдателей и предотвратить преступления.

Занньер отметил, что вооруженная миссия — это сложный сценарий, но он возможен, если на него согласятся все стороны конфликта. Также условием для работы миссии станет соблюдение режима прекращения огня.

Ранее по итогам переговоров глав МИД «нормандской четверки» Москва дала понять, что необходимости в расширении мандата миссии ОБСЕ нет. На этом настаивает президент Украины Петр Порошенко. По его мнению, вооруженные наблюдатели смогут обеспечить свободную агитацию перед выборами.