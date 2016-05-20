Ростов-на-Дону, 20 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум.

Энергетики Ростовской области и следователи проводят проверку по факту гибели 25-летнего жителя станицы Николаевской. Высоковольтная линия, на которую случайно наступил прохожий и погиб от электрического разряда, могла оборваться вследствие шторма. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном следкоме 20 мая.

ЛЭП

Обнаружили тело мужчины станичники на улице 8 марта ранним утром 19 мая. Незамедлительно об этом местные жители сообщили в полицию. По предварительной информации, прохожий не заметил оголенный провод под ногами. Наступив на него, мужчина был насмерть поражен электрическим разрядом.

В рамках доследственной проверки судмедэксперты установят причины смерти станичника. Обстоятельства случившегося уточняются.

В МРСК Юга заявили, что в компании проводится внутреннее служебное расследование по факту несчастного случая. Это связано с тем, что ЧП произошло в охранной зоне. Уже установлено, что в ночь на 19 мая была нарушена работа линии 0,4 кВ, провод оборвался. Нарушение энергоснабжения было зафиксировано дежурным.

Напомним, что сообщение о трагедии в Константиновском районе поступило на пульт диспетчера около 4:30. Мужчина скончался от удара током на месте ЧП.