Красногорск, 20 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Человек, которого задержали по подозрению в убийстве российского актёра Андрея Мальцева, дал признательные показания. В ходе допроса выяснилось, что 27-летний мужчина ранее уже был судим, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр Мальцев был убит ночью накануне, 19 мая, в городе Электрогорске (Московская область). Задержан 27-летний подозреваемый.

Актёр погиб в результате конфликта, который начался в одном из кафе, а затем продолжился на территории сквера «Рябиновая Роща». В ходе ссоры подозреваемый избил Мальцева. Актёр скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы».

Напомним, что актёр Андрей Мальцев известен зрителям по сериалам: он снимался в картинах «Любовь как Любовь», «Солдаты», «Доктор Тырса». Ему было 43 года.