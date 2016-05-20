Москва, 20 мая, 2016, 06:41 — ИА Регнум. 19 мая в Санкт-Петербурге и Москве прошли четвертьфинальные матчи Чемпионата мира по хоккею. Сенсаций не произошло, но один результат можно назвать несколько неожиданным.

iihfworlds2016.com Матч четвертьфинала между сборными России и Германии

Сборная США, которая заняла в групповом турнире четвёртое место в Санкт-Петербурге, обыграла по буллитам победителя московской группы сборную Чехии. Финляндия легко обыграла Данию, а Канада — Швецию. Сборная России, в соответствии с некоторыми прогнозами, первой пропустила шайбу от сборной Германии, и даже проиграла ей первый период, но с начала второго периода всё встало на свои места, и Россия победила.

Сборная Чехии — Сборная США 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Сборная Финляндии — Сборная Дании 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

(1:0, 2:1, 2:0) Сборная Канады — Сборная Швеции 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

(1:0, 3:0, 2:0) Сборная России — Сборная Германии 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Полуфинальные поединки, в которых встретятся Канада с США, а Финляндия с Россией, пройдут в Москве в субботу, 21 мая.

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