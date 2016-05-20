Улан-Удэ, 20 мая, 2016, 06:27 — ИА Регнум. В Бурятии 20 мая зарегистрировано 11 действующих пожаров на общей площади около 13,3 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Курумканском районах.

forestry.ky.gov Обгоревшее дерево

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесная охрана локализовала шесть очагов на общей площади около 21 тыс. га. Распространение огня удалось остановить в Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Хоринском районах. В том числе локализован очаг возле села Соболиха Прибайкальского района.

По данным агентства, за прошедшие сутки было ликвидировано шесть очагов лесных пожаров на общей площади более 650 га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах.

С лесными пожарами в регионе борются более 1 тыс. человек. Задействовано около 200 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Проводится патрулирование территории и переброска сил самолетами АН-2 и вертолетом МИ-8.

За прошедшие сутки был обнаружен один очаг в Баунтовском районе. По словам специалистов, возгорание возникло из-за неосторожного обращения местного населения с огнем.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 224 очага. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 63 тыс. га. В 2015 году к 20 мая с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 533 очага. Пройденная огнем площадь превышала 83 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 мая в Бурятии было зарегистрировано 16 действующих лесных пожаров на общей площади около 22 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Курумканском районах.