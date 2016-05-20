США приостановили выдачу виз гражданам Венесуэлы
Вашингтон, 20 мая, 2016, 06:09 — ИА Регнум. США временно приостановили выдачу американских въездных неиммиграционных виз гражданам Венесуэлы. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передаёт телеканал RT.
По его словам, решение об этом было принято в связи с длительными задержками выдачи венесуэльских въездных виз дипломатическому персоналу США, направляющемуся на работу в Каракас в рамках ротации кадров.
Решение американской стороны вступило в силу с 18 мая и будет действовать до дальнейшего извещения.
Официальный представитель Госдепартамента заверил, что временная приостановка американских туристических виз венесуэльцам связана исключительно с вопросом укомплектования посольства США в Каракасе.