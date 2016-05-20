Вашингтон, 20 мая, 2016, 06:09 — ИА Регнум. США временно приостановили выдачу американских въездных неиммиграционных виз гражданам Венесуэлы. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передаёт телеканал RT.

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По его словам, решение об этом было принято в связи с длительными задержками выдачи венесуэльских въездных виз дипломатическому персоналу США, направляющемуся на работу в Каракас в рамках ротации кадров.

Решение американской стороны вступило в силу с 18 мая и будет действовать до дальнейшего извещения.

Официальный представитель Госдепартамента заверил, что временная приостановка американских туристических виз венесуэльцам связана исключительно с вопросом укомплектования посольства США в Каракасе.