Красноярск, 20 мая, 2016, 06:03 — ИА Регнум. В мэрии Красноярска состоялось подписание ряда соглашений между красноярскими и белорусскими компаниями и учреждениями.

Флаги России и Белоруссии regnum picture 1445563374 normal

С этой целью в Красноярске побывала делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра республики Владимиром Семашко. В состав делегации также вошли представители министерства промышленности Белоруссии, Белорусской торгово-промышленной палаты, руководители крупных промышленных предприятий.

Делегаты посетили ряд организаций и администрацию города. На встрече в мэрии присутствовали представители предприятий Красноярского края, заинтересованные в сотрудничестве с белорусскими коллегами. В ходе встречи состоялось официальное подписание документов.

Как сообщила ИА REGNUM заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ департамента информационной политики администрации Красноярска Оксана Кольк, в общей сложности было подписано восемь соглашений.

В ответ на информационный запрос ИА REGNUM специалисты предоставили информацию по всем восьми заключенным договорам.

ООО «Канскагропромснаб-2» и ООО «Брестсельмаш» подписали контракт о поставке оборудования — зерновой шахтной сушилки. Красноярское ООО «Агросельхозтехника» подписало с ОАО «Гомельагрокомплект» договор на оказание дилерских услуг, устанавливающий цену и регулирующий реализацию дилером продукции и запасных частей. ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» («НОК») и «Красноярск БелАЗСервис» заключили контракт на поставку двух карьерных самосвалов БелАЗ-75 131. Поставка должна состояться в течение мая-июня текущего года.

Также были подписаны три декларации о партнерстве. Декларация о партнерстве и стратегическом сотрудничестве между ОАО «БелАЗ», ООО «Красноярск БелАЗСервис» и ООО «НОК» определяет ООО «НОК» в качестве стратегического партнера ООО «Красноярск БелАЗСервис» на длительный срок. Стороны договорились совместно разработать основные направления долгосрочной программы по производству карьерных автосамосвалов и спецтехники с учетом условий их эксплуатации на предприятии «НОК». Ориентировочные объемы поставок самосвалов БелАЗ-75 131 до 2020 года составят 20 штук.

Были заключены декларации о партнерстве и стратегическом сотрудничестве между ООО «БелАЗ», ОАО «Горнопромышленная финансовая компания» и АО «УК «Союзметаллресурс» и, отдельно, между ОАО «БелАЗ» и красноярской бизнес-единицей ООО УК «Полюс». В обеих декларациях оговаривается изучение условий эксплуатации, испытания отдельных узлов и агрегатов, а также новых образцов карьерной техники производства «БелАЗ»; и возможность контроля эксплуатации карьерной техники «БелАЗ».

Красноярская и белорусская стороны подписали соглашение о сотрудничестве по взаимодействию в области развития и укрепления взаимного сотрудничества в области медицинской и научной деятельности по онкологии. В рамках этого соглашения предполагается осуществлять обмен современной методической и научно-практической информацией в области онкологии; проводить совместные научные исследования по актуальным вопросам и проблемам онкологии; повышать квалификацию сотрудников путем проведения совместных конференций, семинаров и т. п.

Кроме того был заключен договор о дружбе и сотрудничестве между городом Канском (Красноярский край) и городом Полоцком (Витебская область). «В настоящее время предприятия города Канска активно развивают кооперационные, сервисные и дилерские связи с белорусскими предприятиями (ООО «Агросельхозтехника», ООО «Канскагропромснаб»). Стороны будут развивать дружеские и партнерские долгосрочные отношения с целью сотрудничества во всех сферах деятельности, которые являются важными для обеих сторон», — сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наша общая задача — наладить контакты с предпринимателями Белоруссии. Среди перспективных направлений сотрудничества — поставки в Красноярск различных видов товаров от транспортных средств — троллейбусов и автобусов — до продуктов питания», — заявил заместитель руководителя департамента социально-экономического развития администрации Красноярска Александр Цаплин.