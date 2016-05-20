Владивосток, 20 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Предварительные слушания по уголовному дело в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского начались сегодня, 20 мая, в стенах Фрунзенского районного суда Владивостока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Обвиняемый проходит сразу по нескольким статьям — растрата и коммерческий подкуп.

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По версии следствия, Андрей Поплавский растратил свыше 1 млрд рублей при пособничестве генерального директора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Эти денежные средства были выделены на строительство Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», расположенного на острове Русский.

Поплавскому также вменяют получение коммерческого подкупа в размере более 145 млн рублей от вышеупомянутых Шишова и Косяченко. За эту сумму экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» должен был принять работы генподрядчиков по строительству Приморского океанариума, оплатить их, а также профинансировать последующие строительно-монтажные работы.

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Сам Поплавский вину в содеянном не признал, однако следствие собрало доказательства, которые подтверждают его причастность к указанным преступлениям.

«Среди них показания Олега Шишова и подчиненных ему сотрудников ООО «НПО «Мостовик», которые участвовали в передаче денежных средств Поплавскому и подтвердили свои показания на очной ставке. Также следствием получены показания обвиняемого Косяченко, который лично и через посредников передавал деньги Поплавскому», — уточнил Владимир Маркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Фрунзенский районный суд приговорил гендиректора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова, признавшего вину в пособничестве при растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, к реальному сроку. Вместо условного наказания, как попросил сам Шишов, его приговорили к трем годам лишения свободы.

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Уголовное дело в отношении Александра Косяченко, которое ранее было выделено в отдельное производство, прекратили в связи со смертью фигуранта.

Отметим, что строительство океанариума на острове Русском во Владивостоке должно было завершиться еще к саммиту АТЭС 2012 года, однако сроки неоднократно переносились. По последним данным, сдача в эксплуатацию крупнейшего в России океанариума намечена на начало лета 2016 года.