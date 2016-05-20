Тайбэй, 20 мая, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В Тайбэе началась церемония инаугурации нового президента Тайваня Цай Инвэнь. Впервые в истории Тайваня главой администрации станет женщина.

dailyreadlist.com Цай Инвэнь

16 января 2016 г. на Тайване состоялись президентские выборы, завершившиеся победой лидера Демократической прогрессивной партии. В ближайшие 4 года Тайвань возглавит Цай Инвэнь — лидер оппозиционной партии, которая неоднократно критиковала курс сближения Тайваня и КНР, начатый ее предшественником Ма Инцзю, занимавшим пост главы администрации Тайваня 2 срока подряд, пишет «Сина синьвэнь».

По мнению международных и китайских политологов, приход к власти Цай Инвэнь значительно осложнит отношения материкового и островного Китая. Вероятнее всего, прогресс в отношениях, достигнутый благодаря строгому соблюдению консенсуса 1992 г., будет утрачен.

Эксперты отмечают, что после победы на выборах Цай Инвэнь еще ни разу не высказалась на тему развития отношений с материковым Китаем. Внимание экспертов приковано к инаугурационному выступлению президента Тайваня, в котором, вероятнее всего, речь пойдет о будущем отношений Пекина и Тайбэя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе пресс-конференции в Сочи официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова разъяснила журналистам позицию МИД РФ по вопросу отношений Тайваня и КНР.