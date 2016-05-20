Москва, 20 мая, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Крушение самолёта A320 авиакомпании EgyptAir неизбежно повлияет на сроки возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое было прервано в ноябре прошлого года после катастрофы российского самолёта над Синаем. Об этом 20 мая пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате правительства.

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Как отмечается, авиакатастрофа в любом случае отразится на сроках возобновления авиасообщения, независимо от того, будет ли крушение самолёт, а квалифицировано как теракт или нет. «Все это напрямую связано с безопасностью наших пассажиров», — пояснил собеседник издания.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая пассажирский самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров над Средиземным морем — примерно в 280-ти км от побережья Египта. На борту самолета находились 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако египетские власти не исключают, что это был теракт.