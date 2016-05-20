Москва, 20 мая, 2016, 05:28 — ИА Регнум. В московском районе Митино в ночь на 20 мая огонь повредил три автомобиля: BMW X6, Volkswagen Сaravelle и Toyota Camry. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

chaspik.spb.ru Горящая машина

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома 26 на улице Митинская. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, его причины на данный момент выясняются.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС подтвердили информацию об инциденте. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке одного из автомобилей, затем огонь частично перекинулся на две рядом стоящие машины: у одной обгорело крыло, у другой — правая сторона.

Возгорание было ликвидировано в 02:06, никто в результате произошедшего не пострадал.