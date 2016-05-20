Стамбул, Турция, 20 мая, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в аэропорту Стамбула 98 граждан КНР, которые пытались въехать в страну по поддельным паспортам граждан Киргизии.

soulation.org Научники

Все задержанные направлялись в Саудовскую Аравию для совершения паломничества в Мекку. Задержанные прибыли в Стамбул из Синьцзян-Уйгурского автономного района, пишет «Наньцзао жибао».

Министерство иностранных дел КНР и китайское посольство в Турции пока не прокомментировали задержание своих сограждан.

Турецкая полиция выясняет для чего гражданам КНР потребовались поддельные паспорта. Решается вопрос об возбуждении уголовного дела.