Якутск, 20 мая, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя СКР возбудил уголовное дело в отношении замминистра внутренних дел, начальника следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) Николая Мамчура. Его подозревают в покушении на изнасилование подчинённой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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По данным следствия, ночью 17 апреля пьяный замминистра, находясь в здании следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия), вызвал в свой кабинет подчинённую, которая на тот момент была на посту и охраняла помещения ведомства. В служебном кабинете Николай Мамчур совершил в отношении женщины покушение на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, после обнародования скандальной информации замглавы МВД республики подал в отставку, после чего попытался свести счёты с жизнью, выстрелив себе в шею из травматического пистолета. Несмотря на тяжёлые раны, Мамчур выжил и был госпитализирован. На данный момент о его состоянии не сообщается.

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Кроме того, после публикаций в СМИ в деле Мамчура появилась ещё одна жертва. Она рассказала изданию «Якутск вечерний», что в своё время тоже пострадала от домогательств Николая Фёдоровича, но боялась предавать это огласке.