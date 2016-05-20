Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 05:09 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Сочи официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова разъяснила журналистам позицию МИД РФ по вопросу отношений Тайваня и КНР.

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«Мы внимательно следим за развивающейся ситуацией на Тайване. Москва считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», — заявила Мария Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что недавние выборы руководства местной администрации не изменят позицию России по тайваньскому вопросу, пишет «Чжунго синьвэнь».

Мария Захарова подчеркнула, что Россия признает только один Китай, законным правительством которого является руководство КНР.

Власти Тайваня пока не прокомментировали высказывания официального представителя внешнеполитического ведомства России.