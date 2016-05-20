Киев, 20 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении экс-начальника полиции Винницкой области Украины Антона Шевцова, возбуждённое по статье о государственной измене, закрыто в связи с отсутствием состава преступления, передаёт телеканал «112 Украина».

gorodberdsk.ru Тюрьма

В прокуратуре Винницкой области сообщили, что досудебное следствие продолжалось до 17 мая. Всего было проведено около 70 допросов.

Как передавало ИА REGNUM, Антон Шевцов был задержан Службой безопасности Украины в середине марта. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Шевцов «пытался скрыться в России». При нем был обнаружен билет на рейс Минск — Домодедово (Москва).

Напомним, в конце февраля в соцсетях было опубликовано фото Антона Швецова с российским боксёром и депутатом Госдумы Николаем Валуевым на фоне здания с российским флагом, а также фотографии его сына на фоне российской техники в Крыму.

В марте Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отстранила Антона Шевцова, а затем удовлетворила рапорт о его отставке с поста начальника полиции Винницкой области.