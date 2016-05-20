Пекин, 20 мая, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Китайская компания JHY Space Technology Co Ltd представила свой первый скафандр для полета в космос и возвращения на Землю. По задумке создателей скафандра, специальные шары доставят космонавта в стратосферу, а спуск на Землю будет осуществлен по принципу прыжка с парашютом.

thepropertyaddict.com В Стратосфе́ру на воздушном шаре

В ближайшие месяцы инженеры компании протестируют скафандр, после чего в Китае начнется кампания по поиску добровольцев для первых полетов. К настоящему моменту уже 3 гражданина КНР выразили желание стать первыми космонавтами, отправившимися в стратосферу без помощи ракеты-носителя, пишет «Сина синьвэнь».

Скафандр, разработанный пекинской компанией, оснащен радиолокационной системой, а также системами наземно-космической связи и передачи изображений.

«Технические эксперты из КНР одобрили возможность осуществления коммерческих полетов в стратосферу с помощью высокотехнологичных шаров. Китайские космические технологии достаточно зрелые для создания пилотируемых скафандров», — заявил основатель и руководитель JHY Space Technology Co Ltd Цзян Фан.

Ожидается, что стоимость одного прыжка с парашютом из стратосферы обойдется желающим в 500 тыс. юаней ($77 тыс.). Запуски космических туристов будут проводиться с острова Хайнань, где недавно было завершено строительство нового китайского космодрома.