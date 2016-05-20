Вашингтон, 20 мая, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Сенат Конргесса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение 1,1 млрд долларов США на борьбу с распространением вируса Зика в стране. За данное решение проголосовали 68 членов палаты, 30 высказались против, передаёт агентство Reuters.

chuckyeager.com Сенат США

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее палата представителей США одобрила законопроект о выделении 622,1 млн долларов на борьбу с вирусом Зика. В связи с этим сенаторам и конгрессменам предстоит согласовать единый документ и отправить его на одобрение резиденту Бараку Обаме.

Следует отметить, что и та, и другая сумма меньше той, что в феврале предложила выделить администрация президента США. Тогда речь шла о необходимости выделения 1,8 млрд долларов.

Напомним, в конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о «взрывном» характере вируса Зика. Как заявила в Женеве директор ВОЗ Маргарет Чан, распространение лихорадки может привести к 3−4 млн заболевших в странах Латинской Америки.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.