В КНР введен «желтый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
Пекин, 20 мая, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до «желтого». Причиной введения повышенного уровня опасности стало ухудшение погодных условий на юге страны.
По прогнозам метеорологов, проливные дожди усилятся в провинциях Хунань, Гуандун, Гуанси, Цзянси, Фуцзянь и Чжэцзян. В ближайшие несколько дней на территории этих провинций выпадет до 180 мм осадков, пишет «Синьхуа».
Сотрудники метеорологического бюро рекомендовали гражданам КНР воздержаться от нахождения на открытом воздухе, а также принять все необходимые меры предосторожности из-за угрозы наводнения и оползней.
Власти провинций отдали соответствующие распоряжения руководителям экстренных служб. Аэропорты работают в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 мая Государственное управление по борьбе с последствиями засух и наводнений КНР сообщило, что жертвами непогоды в центральных и южных провинциях Китая стали 59 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.