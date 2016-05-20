Пекин, 20 мая, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до «желтого». Причиной введения повышенного уровня опасности стало ухудшение погодных условий на юге страны.

xunhai.com Сброс воды из водохранилища во время наводнения

По прогнозам метеорологов, проливные дожди усилятся в провинциях Хунань, Гуандун, Гуанси, Цзянси, Фуцзянь и Чжэцзян. В ближайшие несколько дней на территории этих провинций выпадет до 180 мм осадков, пишет «Синьхуа».

Сотрудники метеорологического бюро рекомендовали гражданам КНР воздержаться от нахождения на открытом воздухе, а также принять все необходимые меры предосторожности из-за угрозы наводнения и оползней.

Власти провинций отдали соответствующие распоряжения руководителям экстренных служб. Аэропорты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 мая Государственное управление по борьбе с последствиями засух и наводнений КНР сообщило, что жертвами непогоды в центральных и южных провинциях Китая стали 59 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.