Москва, 20 мая, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Следствие рассматривает версию о возмоможной причастности мужчины, напавшего на отделение банка в Измайлово, к другому аналогичному преступлении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

lugradar.net Рецидивист.

Как полагают следователи, ограбление банка в Измайлово имеет схожие черты с нападение на отделение того же банка на улице 1812 года, которое произошло 26 марта. В частности, отмечается, что оба инцидента произошли примерно в одно и тоже время суток. Грабитель также был одет в чёрную маску и чёрную куртку.

Следствие не исключает, что нападение на банк в марте мог совершить Александр Ухов, застреленый в ходе операции по освобождению заложников, решив «повторить опыт первого удачного ограбления».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 мая неизвестный захватил шестерых заложников в отделении «Московского кредитного банка» на Первомайской улице в Москве. Требуя деньги, мужчина угрожал совершить взрыв. В ходе штурма захватчик был убит, а заложники освобождены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников с применением оружия, или предметов используемых в качестве оружия».