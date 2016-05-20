Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2016, 04:53 — ИА Регнум. На Камчатке в Мильковском лесхозе, где еще 17 мая начался лесной пожар, накануне удалось локализовать возгорание. К тому моменту огонь уже охватил 760 га насаждений, увеличившись, по сравнению с предыдущими сутками, еще на 10 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Охране лесов».

tiscali.cz Лесной пожар

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По заключению специалистов, распространению огня способствовали сухая погода и сильный ветер. «Пожар полыхает примерно в 20 км от села Мильково. Угрозы для поселения нет. Пожар локализован и ведется тушение. Горит много травы и деревья, в основном, березы», — сказали в «Охране лесов», отметив, что пока это крупнейший из всех четырех лесных пожаров в новом сезоне на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально пожар возник на территории в 75 га, но потом увеличился в 10 раз из-за сильного ветра. Пожарные для тушения применяли и авиацию — вертолет сбросил более 25 тонн воды.