Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2016, 04:31 — ИА Регнум. На Камчатке убит взрослый медведь, который слишком близко подошел к людям. Это произошло в Елизовском районе недалеко от ресторана «Озеро», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1mgn.ru Медведь

Приехавшие на место специалисты охотслужбы и полицейские сначала пытались отогнать косолапого в лес, но он не уходил. Учитывая, что медведь представлял реальную угрозу для населения, его решено было застрелить. С начала весны, когда звери начали выходить из спячки, это первый случай отстрела хищника на полуострове в этом году.

Причем МЧС через местные СМИ опровергает сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что убитый косолапый якобы до этого задрал человека.

Как сообщало ИА REGNUM, взрослого медведя видели в поселке Завойко в пригороде Петропавловска. Он гулял возле местной школы. Выехавшие на место охотоведы не нашли косолапого и предположили, что он ушел на берег океана, находящийся в нескольких километрах от поселка.

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Популяция бурых медведей на Камчатке оценивается более чем в 20 тысяч особей. Случаи выхода хищников к людям фиксируются ежегодно. Так, в 2015-ом, из-за опасности для людей были убиты более 10-ти косолапых. Кроме того, в прошлом году медведь убил одного жителя Камчатки и серьезно покалечил туристку из Франции, которая наткнулась на косолапого во время восхождения на вулкан.