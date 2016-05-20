Москва, 20 мая, 2016, 03:28 — ИА Регнум. В Москве проводится доследственная проверка по факту незаконной организации и проведения азартных игр в одном из высотных строений комплекса «Москва-Сити». Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Игорное заведение было обнаружено на 58 этаже здания, расположенного по Пресненской набережной в городе Москве, «в рамках проверочных мероприятий обнаружено игорное заведение», — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что игорное заведение расположено в трёх объединённых апартаментах на территории свыше 800 квадратных метров. В ходе осмотра помещений были изъяты покерные столы и денежные средства.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим в Следственном комитете напоминают, что, а деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон запрещена в России с 1 июля 2009 года.