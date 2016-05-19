Москва, 20 мая, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным российской стороны, за минувшие сутки было зафиксировано семь нарушений перемирия в провинции Дамаск.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш уль-Ислам» из миномётов обстреляли позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Дума и дважды — в населённых пунктах Джуабар и Зибдин. Обстрелу из миномётов также подверглись кварталы Басатин-абу-Джараш, Масакид-Барза города Дамаск», — говорится в документе.

Сообщается также, что в течение суток были заключены соглашения о примирении с представителями трёх населённых пунктов в провинциях Алеппо и Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 109.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хама и Хомс. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 59.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».