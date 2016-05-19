Каир, 20 мая, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Министерство гражданской авиации Египта получило официальное письмо от МИД страны, в котором сообщает об обнаружении обломков пропавшего лайнера A320? сообщается на официальном сайте авиакомпании EgyptAir.

wallpoper.com Остров Карпатос (Κάρπαθο), Греция

Как уточняется, обломки воздушного судна обнаружены в районе греческого острова Карпатос. «Члены семей пассажиров и экипажа уже проинформированы об этом, мы выражаем наши глубочайшие соболезнование тем, кого это коснулось», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее EgyptAir уже сообщала об обнаружении обломков пропавшего авиалайнера, однако позднее эти данные были опровергнуты.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая пассажирский самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров над Средиземным морем — примерно в 280-ти км от побережья Египта. На борту самолета находились 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако египетские власти не исключают, что это был теракт.