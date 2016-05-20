Магаданская область, 20 мая, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Стратегически важное предприятие для Колымы — Магаданский механический завод — находится на грани банкротства. В такой ситуации объект оказался по двум причинам: удорожание металла почти на 50% и увеличение в 30% тарифа на электроэнергию. На фоне этого руководство вынуждено пойти на крайнюю меру и объявить о предстоящем сокращении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ptzgovorit.ru Щётчик

Читайте также: Энерготарифы на Дальнем Востоке обещают снизить на 5−65%

Как заявил генеральный директор Магаданского механического завода Мурат Галоев, от поставщиков уже получены новые расценки на металл, которые превышают прежние почти в два раза. Кроме того, с 1 июля на 30% увеличатся тарифы на электроэнергию. В этой связи предприятие оказывается на грани банкротства, и спасти его могут только кардинальные меры.

«Какими могут быть эти меры, чтобы выжить? Необходимо сокращение 60 человек», — обозначило руководство ММЗ.

Первый вице-спикер парламента Магаданской области Оксана Бондарь в ответном слове подчеркнула, что Магаданский механический завод является предприятием стратегической важности, поэтому власти субъекта не станут загонять его в угол.

Читайте также: Путин призвал к единообразию региональных тарифов на электричество

«Прозвучала мысль о том, чтобы дать заводу скидку на электроэнергию. Такая практика в Магаданской области имелась. Но, как показывают расчёты специалистов предприятия, даже этого для сохранения коллектива мало. Нужны дополнительные преференции, над которыми экспертам предстоит поломать голову», — заявила Оксана Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России назвал неприемлемой нынешнюю ситуацию в энергетической сфере страны, когда тарифы отличаются в разы от региона к региону. Такое положение, по словам Владимира Путина, создает неблагоприятные условия не только для населения, но и для ведения бизнеса.

Читайте также: Развитие экономики Чукотки стопорят высокие энерготарифы

Поздней глава Минвостокразвития Александр Галушка озвучил расчеты ФАС России по выравниваю энерготарифов. Эту работу планируется провести в течение 2−3 лет и снизить на Дальнем Востоке показатели от 5% до 65%. На Чукотке — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46%. В Магаданской области предполагают изменение в 34%, в Приморье — 21%, на Камчатке — 20%, в Еврейской автономии — 17%. Относительно небольшим станет снижение тарифов в Хабаровском крае и в Амурской области — на 5%.