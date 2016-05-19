Вашингтон, 20 мая, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Предварительный анализ спутниковых снимков, исследованных американскими специалистами, не выявил признаков взрыва на борту пропавшего египетского лайнера A320. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников нескольких ведомств США, пожелавших остаться неизвестными.

ipesenki.ru Спутники.

При этом источники агентства подчеркнули, что в Вашингтоне не данный момент не исключают любые версии крушения авиалайнера, в том числе механические повреждения, террористический акт или преднамеренные действия пилотов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая пассажирский самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров над Средиземным морем — примерно в 280-ти км от побережья Египта. На борту самолета находились 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако египетские власти не исключают, что это был теракт.