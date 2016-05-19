Электрогорск, Московская область, 20 мая, 2016, 01:27 — ИА Регнум. В подмосковном Электрогорске в ходе драки ночью 19 мая погиб актёр Андрей Мальцев, передаёт агентство «Интерфакс».

Андрей Мальцев

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области, сотрудниками отдела по Павловскому Посаду задержан 27-летний подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью актёра, повлёкшего его смерть.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошёл в одном из кафе, а после продолжился на территории сквера «Рябиновая Роща». «В ходе ссоры подозреваемый нанес актёру множество ударов руками и ногами по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 11 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть». Сообщается, что на допросе подозреваемый сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего и дал признательные показания. Как установлено, ранее он уже был осужден по статьям о грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью и приговаривался к 5,5 года лишения свободы условно.

Андрей Мальцев родился 9 марта 1973 года. Зрителям актёр известен по ролям в сериалах «Солдаты», Доктор Тырса», «Любовь как любовь» и другим.