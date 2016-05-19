Париж, 20 мая, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Власти Франции направили Бельгии запрос об экстрадиции четырёх подозреваемых в причастности к терактам Париже в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Как сообщается, всем подозреваемым предъявлены обвинения. По предварительным данным, трое из них оказывали содействие в побеге одного из исполнителей атак во французской столице Салаха Абдеслама.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате террористических атак в ночь с 13 на 14 ноября в Париже погибли 130 человек, ещё более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».