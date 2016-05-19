Москва, 20 мая, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Очередное заседание коллегии Министерства обороны России состоится 20 мая под руководством главы ведомства Сергея Шойгу. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Минобороны.рф Сергей Шойгу

Как уточнили в ведомстве, участники коллегии подведут итоги выполнения в Минобороны России планов деятельности за период с 2013 по 2016 годы и обсудят основные задачи военного ведомства до 2020 года.

Также на заседании планируется рассмотреть вопросы о ходе выполнения планов деятельности Южного и Центрального военных округов на 2016−2020 годы.

Кроме этого, будет обсуждаться вопрос о совершенствовании систем управления и обеспечения боевой подготовки Вооружённых сил России.

«В работе заседания примут участие руководящий состав Вооружённых сил, представители органов государственной власти и общественных организаций», — сообщили в пресс-службе.