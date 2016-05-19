Каир, 20 мая, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Власти Египта объявили высший уровень ЧС в аэропортах страны после крушения самолёта A320. Об этом сообщает издание со ссылкой источник в МВД Египта.

Зал ожидания

Как отмечается, власти предписали усилить меры безопасности во всех воздушных гаванях, а также прилегающих к ним территориях.

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая пассажирский самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров над Средиземным морем — примерно в 280 км от побережья Египта. На борту самолета находились 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако египетские власти не исключают, что это был теракт.