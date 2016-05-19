Саранск, 20 мая, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Строительство футбольного стадиона в Саранске проходит в соответствии с графиком. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел помощник президента РФ, заместитель председателя Координационного совета программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу Игорь Левитин, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

e-mordovia.ru Компьютерная модель спортивного стадиона «Юбилейный», строящегося в Саранске для проведения матчей ЧМ-2018

По словам главы республики Владимира Волкова, на стадионе общестроительные работы выполнены на 60%, монолитные — на 80%. «Одна из основных задач для генподрядчика — увеличить количество работающих на объекте строителей до 2 тыс. человек, чтобы не допустить отставания от графика», — подчеркнул глава региона.

Также Волков рассказал о степени готовности дорожной, транспортной, гостиничной инфраструктуры. «Гостиница «Адмирал» введена в эксплуатацию, продолжается строительство гостиниц для футбольных команд. Реконструированы два студенческих общежития МГУ имени Огарева, есть необходимость построить еще два общежития. Дороги и транспортные развязки планируем сдать в текущем году, переходы через железнодорожные пути в Саранске и Рузаевке — в 2017 году», — отметил руководитель Мордовии.

В свою очередь Левитин заявил, что темпы возведения главной футбольной арены не вызывают никаких опасений, пока отставание есть только по аэропорту. Также он обратил особое внимание на вопросы, связанные с транспортной логистикой и новыми требованиями безопасности.