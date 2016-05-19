Киев, 19 мая, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Кабинету министров Украины и Международному валютному фонду (МВФ) удалось согласовать новый текст меморандума об экономической и финансовой политике. Об этом, как передает УНН, заявил министр финансов страны Александр Данилюк после заседания правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«У нас согласован меморандум, — сказал он. — Он после подписания будет публичным».

При этом министр добавил, что у Украины есть определенные условия взаимодействия с МВФ.

«Когда он (меморандум) будет подписан, он обнародуется, — говорит Данилюк. — Это очень хорошая новость. Так еще быстро и оперативно с миссией не работали. Мы действительно сработали как единая команда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с председателем европейского департамента Международного валютного фонда Полом Томсеном. Стороны обсудили вопросы проведения реформ на Украине и дальнейшего взаимодействия по их проведению.

«В такое достаточно сложное время для Украины очень важна поддержка, в том числе и поддержка МВФ, — заявил Гройсман. — Но мы также рассматриваем наше взаимодействие как возможность проведения структурных реформ, которые дадут возможность обеспечить трансформацию Украины из постсоветского государства в современную европейскую страну».

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