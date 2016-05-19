Ижевск, 19 мая, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Рабочее движение технологического транспорта по мосту через Каму в Удмуртии планируют открыть 10 июня текущего года. В настоящее время освоение проекта составляет более 73%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики по итогам совещания «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реки Кама и Буй».

allbeton.ru Мост через Каму

В настоящее время на мосту через Каму завершено строительство всех десяти опор. Смонтированы металлоконструкции пролетного строения общей массой 8 362 тонны. Выполняется опускание пролетного строения на опорные части и гидроизоляция поверхности металлического пролетного строения.

Работы по строительству основных конструкций опор и пролетных строений мостов через реки Вагановка, Камбарка и Буй также завершено. Параллельно осуществляется устройство земляного полотна подходов к мостам. Завершен перенос коммуникаций. Ведутся укрепительные работы откосов насыпи, попадающих в зону подтопления.

«Этот проект у нас любимый», — сказал заместительруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов. «Он был запущен еще до разработки нового механизма, при котором Российская Федерация софинансирует региональные проекты государственно-частного партнерства. Сейчас мы этот опыт пытаемся распространить на всю страну. Если говорить об объекте, он грандиозный. Для республики это новое слово в транспортном обслуживании населения. Мост выпрямляет целый ряд региональных транспортных коридоров», — отметил он.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Соловьев рассказал, что на совещании рассматривался вопрос о последующем развитии инфраструктуры вокруг комплекса мостовых сооружений, о перспективах дорог на Нефтекамск и далее в Пермский край и на Екатеринбург. «Считаем, что есть необходимость обсуждения вопроса на федеральном уровне, потому что он затрагивает интересы многих субъектов. Мосты строятся не только для Удмуртской Республики, но и всей Российской Федерации», — подчеркнул Соловьев.

Заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Михаил Осеевский заверил, что проект может быть завершен в указанные сроки — в сентябре текущего года. «Для нас очень важно, чтобы проект реализовывался в той модели ‑ и финансовой, и временной, которая была утверждена. Такой подход гарантирует возврат вложенных средств», — полагает представитель банка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через Каму подписано правительством Удмуртии, ОАО «ВТБ-банк» и ООО «Мостострой — 12» в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, ещё два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Мостовой переход станет частью автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка. В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия. Стоимость строительства оценивается примерно в 14 млрд рублей. Проезд по строящимся мостам будет платным.

В апреле этого года правительство республики утвердило предельные тарифы на проезд по мостам и прилегающим дорогам. Протяженность платной дороги через камский мост составит 2,1 км. Из которых длина моста — 1,1 км. Протяженность моста через Буй составит 223,5 м, с учетом прилегающих дорог — 400 м. Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства. Так проезд по мосту через Каму обойдется в сумму от 326 рублей для легкового автомобиля до 1 468 рублей для трехосных большегрузов, через Буй — от 179 до 750 рублей. Наибольшая стоимость проезда предусмотрена при использовании двух мостов — от 489 до 2 202 рублей.