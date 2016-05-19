Берлин, 19 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Травмированный игрок сборной Германии по футболу Сами Хедира не сможет помочь своему клубу в финале Кубка Италии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

.soccerblog.com/ Сами Хедира — футболист

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не включил его в заявку на матч с «AC Миланом». Хотя Хедира, как и превысивший допустимое количество «желтых карточек» итальянский защитник Леонардо Бонуччи, отправятся в Рим, чтобы поддержать одноклубников.

В начале мая 29-летний немецкий полузащитник перенес растяжение связок икроножной мышцы левой ноги, из-за чего пропустил два последних матча в Серии А. Под вопросом стоит и то, будет ли Хедира здоров к началу чемпионата Европы во Франции. Команда тренера сборной ФРГ Йоахима Лева уже на следующей неделе (24 мая) приступает к подготовке к матчам ЧЕ в тренировочном лагере в Швейцарии.