Будапешт, 19 мая, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама и Соединенные Штаты поощряют нелегальную миграцию в Европу, потому что они хотят «затопить» ее мусульманами. Об этом со ссылкой на руководителя администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает Associated Press.

Беженцы

Янош Лазар назвал американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса предводителем иммиграционной политики Обамы в Европе. По его словам, «некоторые американские группы» хотят «разбавить» Европу, чтобы ЕС и США «могли сотрудничать без всяких ограничений».

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест говорит, что не в курсе о комментариях Лазара, но добавил: «Я не уверен, что они достойны ответа».

«Не так давно во время посещения Европы президент Обама четко высказался в поддержку важности миграции, размещения и даже принудительного размещения (мигрантов)», — заявил Лазэр на пресс-конференции. Обама и США «преследуют очень сильную политику в поддержку политики миграции и нелегальной миграции», добавил он. Венгерский чиновник уверен, что Вашингтон добивается того, чтобы «как можно больше мусульман» перебрались в Европу.