Бразилиа, 19 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. «Я не считаю внешнее вмешательство основной либо второстепенной причиной нынешних событий в Бразилии. И без подобного вмешательства у нас сложилась такая тяжелая ситуация. Нынешний переворот происходит с использованием существующих институтов в пользу процесса непрямых выборов, что не предусмотрено конституцией. Это переворот, который творится руками, рвущими на части конституцию Бразилии, поэтому мы не знаем, каковы будут последствия», заявила Дилма Руссефф в интервью телеканалу RT.

yvision.kz Конституция Бразилии.

Таким образом Дилма Руссефф не поддержала распространенную среди ряда российских экспертов и средств массовой информации точку зрения об «американском следе» в ее отстранении от власти. Дилма Руссефф уверена, что «этот процесс происходит внутри Бразилии. Им управляют бразильские силы, сфера интересов которых лежит явно внутри Бразилии».

Тем временем, временный президент Бразилии Мишел Темер заявил, что процесс импичмента не будет растянут на 180 дней, а завершится за три — три с половиной месяца. Иначе, «некому будет встречать гостей Олимпиады в качестве президента Бразилии», отметил Мишел Темер, комментирует Globo.