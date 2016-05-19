Ереван, 19 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Азербайджан получил $20 млн в виде военной помощи от Министерства обороны США за последние десять лет, в то время как Армения не получила почти ничего, пишет сайт eurasianet.org, на который ссылается азербайджанская служба радио «Свобода».

defense.gov

Госдепартамент США по большей части соблюдает политику поддержания баланса в помощи двум странам.

Однако, министерство обороны было менее осторожным в поддержании баланса. Баку извлек выгоду, в частности из двух программ помощи Пентагона, известных как «Программа 1004» и «Секция 1206», которые подвергаются меньшему контролю Конгресса США и имеют менее жесткие требования к публичной отчетности.

По мнению автора статьи Джошуа Кучера, Азербайджан с 2005 года получил $8,5 млн финансирования из раздела «Программа 1004», предназначенной для помощи в борьбе с наркотиками, а также $11,5 млн из «Секции 1206», которая обеспечивает контртеррористическую помощь.

Армения же получила всего лишь $ 41 000 в рамках «Программы 1004». А по второй программе, Армения не получила ни копейки.

Большая часть денег выделенная для Азербайджана была ориентирована на военно-морские силы, чтобы уменьшить риск из-за заинтересованности США в защите энергетической инфраструктуры Каспийского моря.

Автор отмечает, что Пентагон нарушил баланс в пользу Азербайджана: «Правда, что полученные Азербайджаном 20 миллионов долларов в региональном масштабе выглядят небольшой суммой. Например, для Киргизии в рамках тех же программ за тот же период было выделено 118 миллионов долларов. Однако, Государственный Департамент за последние 10 лет помощь Армении и Азербайджану примерно сбалансировал, снизив ее до 2−4 миллионов долларов».

Кучера также пишет, что после обострения, разгоревшегося в прошлом месяце между двумя странами из-за спорной территории — Нагорного Карабаха — возобновила дебаты о военной помощи США в регион. С 1992 года США ограничили помощь Азербайджану на основании принятой 907 Поправке. Однако, с 2001 года условия этой поправки нарушаются каждый год, пишет автор.

В последний раз Госдеп подтвердил, что необходимо поддерживать усилия США по борьбе с международным терроризмом 21 апреля этого года. По мнению государственного департамента, это является важным для поддержки безопасности границ Азербайджана. Однако, эта помощь не должна использоваться против Армении.

После апрельских столкновений были озвучены призывы о соблюдении 907 Поправки.

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