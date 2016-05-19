Кишинёв, 19 мая, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Позитивный опыт Гагаузской автономии в проведении альтернативного Молдавии внешнеэкономического курса увеличивает число сторонников евразийской интеграции в республике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, об этом глава автономии Ирина Влах заявила, выступая на Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Влах напомнила, что гагаузским властям удалось наладить «прямые контакты с федеральными надзорными ведомствами» России, благодаря чему «ряд наших винодельческих, перерабатывающих и аграрных предприятий получили доступ на российский рынок». «По итогам прошлого года экспорт из Гагаузии возрос на четверть, в то время как в целом по Молдове он упал. При этом мы наблюдаем рост продаж в странах СНГ на 60 процентов. Наши главные торговые партнеры — Российская Федерация и Республика Беларусь», — отметила Влах.

По ее словам, «всего лишь несколько лет назад более половины граждан поддерживали идею вступления Республики Молдова в Европейский союз». «Согласно последним социологическим опросам, сегодня такого же мнения придерживается лишь треть наших граждан. При этом идея евразийской интеграции стабильно набирает популярность. За восточный вектор высказываются уже почти половина общества. И ряды сторонников восточного вектора постоянно пополняют неопределившиеся сограждане. И дело здесь вовсе не в ностальгических чувствах по общему советскому прошлому, как это пытаются представить наши критики. Евразийская экономическая интеграция — это объективный исторический процесс, основанный на политическом прагматизме и экономической целесообразности», — подчеркнула башкан.

Она добавила, что укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве в полной мере отвечает государственным интересам и ожиданиям молдавских граждан. «Экономическая кооперация и снятие таможенных барьеров — это прямой путь к повышению конкурентоспособности национальных экономик, стимулированию деловой активности и, в конечном итоге, росту благосостояния широких слоев населения», — заявила глава автономии.

«Эти процессы особенно актуальны для Республики Молдова, где европейская интеграция не принесла ощутимых выгод ни производителям, ни рядовым согражданам. Да, сегодня молдавские фермеры и виноделы могут экспортировать свою качественную продукцию, скажем, в Германию или в Польшу. Но при этом им приходится конкурировать в неравных условиях с местным производителем, на стороне которого — многомиллиардные субсидии и предпочтения потребителей. Позиции на стратегическом рынке Российской Федерации — локомотива ЕАЭС — утеряны, рынок ЕС формально открыт, но мало кому доступен», — добавила Ирина Влах.

На форуме «Евразийская экономическая перспектива» присутствовали председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013—2014 гг. Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз в Россию основных позиций молдавского экспорта — алкогольной продукции, мяса, фруктов и овощных консервов — из-за их несоответствия требованиям безопасности, а также ввиду участившейся практики реэкспорта в Россию продукции из ЕС под видом молдавской.

Позже Россельхознадзор снял эмбарго для всех предприятий Приднестровья (которое ввиду непризнанного статуса автоматически попало под российское эмбарго вместе с Молдавией), а также выборочно для большинства предприятий Молдавии и Гагаузии.

Частичный вывод гагаузских и молдавских предприятий из-под действия российского эмбарго сопровождался многочисленными политическими и коррупционными скандалами. Так, молдавские СМИ выяснили, что списки соответствующих предприятий составляются не экспертами Россельхознадзора, а молдавскими «надежными партнерами» Кремля — Партией социалистов и ближайшими соратниками башкана Гагаузии Ирины Влах — по принципу политической преданности и финансовой поддержки. Ряд близких к данным политическим силам предприятий, получивших таким образом доступ на российский рынок, позже были уличены в реэкспорте сельскохозяйственной продукции из ЕС под видом гагаузской, молдавской или приднестровской.